Nordrhein-WestfalenWer nicht gut genug Deutsch spricht, muss ein Jahr früher zur Schule

Zweimal pro Woche Sprachkurs: NRW-Schulministerin Dorothee Feller und Ministerpräsident Hendrik Wüst ziehen die Schulpflicht für viele Kinder gewissermaßen vor.
Jeder dritte angehende Grundschüler in NRW fällt durch den vorschulischen Sprachtest. Künftig sollen alle, die das betrifft, schon mit fünf Jahren Deutschunterricht bekommen.

Von Christoph Koopmann, Düsseldorf

Die Schulministerin klingt ungeduldig. Es sei jetzt keine Zeit mehr, groß herumzuprobieren. „Wir müssen doch jetzt mal handeln“, sagt Dorothee Feller (CDU). Es gehe schließlich um die Zukunft der Kinder. Ihr Chef, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), führt dazu folgende Kausalkette aus: Damit ein Kind im Leben Chancen habe, brauche es Bildung. Und: „Deutsche Sprache ist das Fundament jedes Bildungserfolgs.“

