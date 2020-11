Christof Ganß, Direktor der Georg-Büchner-Schule in Darmstadt, muss jetzt Stundenpläne umschmeißen, Klassen in häusliche Isolation schicken, sich über das Gesundheitsamt ärgern, Schüler ohne Maske anschnauzen.

Die Schulen bleiben offen, so will es die Politik. Christof Ganß ist Direktor eines Gymnasiums und kämpft deshalb an vielen Fronten. Über einen, der tut, was er tun muss.