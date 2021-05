Von Tim Engartner

Die Bundesregierung hat am Mittwoch beschlossen, zwei Milliarden Euro in ein Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche zu stecken. Die Hälfte des Geldes soll in Nachhilfe, Sommercamps und Lernwerkstätten fließen und so helfen, die Bildungslücken zu schließen, die durch die Pandemie entstanden sind. Die andere Hälfte soll Fördermaßnahmen außerhalb der Schule unterstützen, also zum Beispiel Kultur- und Sportprogramme. Nicht nur um die Aufarbeitung der Lernrückstände soll es also gehen, sondern auch um die psychischen und sozialen Belastungen, denen Kinder und Jugendliche seit Beginn der Pandemie ausgesetzt waren. Sie sollen, verspricht die Bundesregierung, von dieser Zeit keine Narben davontragen.