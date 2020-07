Von Christina Berndt

Kindern und Jugendlichen wurden in der Corona-Pandemie schon die unterschiedlichsten Rollen zugeschrieben. Sie wurden Virenschleudern genannt und Treiber des Infektionsgeschehens, aber auch Bremsklötze für die Ausbreitung. Was sie wirklich sind? Das weiß niemand mit Gewissheit - und das hat sich auch nach der neuesten Studie aus Südkorea nicht geändert, für die Daten von 5700 Sars-CoV-2-Infizierten und ihren fast 60 000 Kontakten ausgewertet wurden. Demnach stecken Kinder bis zehn Jahre nur wenige andere Menschen an; Teenager hingegen haben eine mindestens ebenso große Rolle im Infektionsgeschehen wie Erwachsene. Gut möglich, dass dem so ist. Ebenso gut möglich, dass auch das nicht der Wissenschaft letzter Schluss ist.