Von Antonie Rietzschel, Leipzig

Die Zwickmühle, in der sich Politiker mit Blick auf Schulöffnungen befinden, hat Christian Piwarz (CDU) vor Kurzem so beschrieben: "Es gibt die, die sagen, die Kinder können nicht mehr. Und auf der anderen Seite, die die sagen, "Wie könnt ihr nur?" Piwarz ist Kultusminister in Sachsen und stellt sich derzeit immer wieder in Diskussionsrunden Eltern, Lehrern und Schulleitern, die Fragen loswerden wollen - oder ihren Ärger darüber, dass Sachsen bei der Schulöffnung einen Sonderweg gegangen ist. Monatelang galt das Bundesland als Corona-Hotspot. Dennoch kehrten Mitte Januar die Abschlussklassen an Oberschulen und Gymnasien zurück, kurz darauf folgten die Berufs- und Fachschulen. Grundschulen und Kindertagesstätten öffneten am 15. Februar - und damit eine Woche früher als in den meisten anderen Bundesländern.

In der Leipziger Anna-Magdalena-Bach-Schule hängten sie Luftballons auf. Die Freude der Kinder über das Wiedersehen war groß. Doch Grit Moran, die Direktorin, machte sich auch Sorgen über eine mögliche Ansteckung. Die scheint nun verschwunden zu sein. Jedenfalls erzählt Moran nach fünf Tagen Schulbetrieb, dass die Kinder sich an das Hygienekonzept hielten. Ohne große Ermahnungen. Auf den Fluren, in den Toiletten und der Kantine herrscht Maskenpflicht. Das Schulgebäude betreten die Klassen getrennt voneinander und zeitlich versetzt, durch vier verschiedene Eingänge. "Alles läuft gut", sagt Moran. Sie klingt fröhlich.

"Überwiegend mangelhaft", sagt der Elternrat

Morans Fazit lässt sich nicht auf alle der mehr als 700 Grundschulen in Sachsen übertragen. Mit "überwiegend mangelhaft" bewertet der sächsische Elternrat die Umsetzung der Hygienekonzepte. Abstandsregeln würden nicht eingehalten oder ließen sich gar nicht umsetzen. Anders als in Niedersachsen, wo Grundschüler ebenfalls seit einer Woche wieder zur Schule gehen, hat Sachsen sich dagegen entschieden, Klassen zu trennen, also Homeschooling und Präsenzunterricht abzuwechseln. Begründet wird das mit einem höheren Organisationsaufwand. Die sächsischen Schüler und Schülerinnen sitzen also in vollen Klassenzimmern.

Wem das nicht geheuer ist, der muss seine Kinder derzeit nicht in die Schule schicken. Die meisten Eltern tun es trotzdem, weil sie es sich nicht mehr leisten können, zu Hause zu bleiben - oder aus Angst, dass ihren Kindern aus dem Fernbleiben Nachteile entstehen. Nur knapp vier Prozent der Grundschüler lernen weiter vom Kinderzimmer aus. Manchen Schulen gelingt es, ihnen Lehrer zur Seite zu stellen, die keine Klassenlehrer sind, oder die im Home-Office arbeiten, weil sie zur Risikogruppe gehören.

Betreuung per Video? Gibt's nicht mehr

In der Anna-Magdalena-Bach-Schule in Leipzig kommen derzeit 49 der insgesamt 400 Kinder nicht in die Schule. Die Klassenlehrer schicken ihnen Arbeitsblätter, damit sie beim Lehrstoff mitkommen. Dem sächsischen Elternrat zufolge ist diese Methode derzeit Standard. Die frühere Betreuung der Daheimsitzenden, etwa durch Videokonferenzen, fällt dagegen weg. "Das ist auch schwer zu leisten", sagt Uschi Kruse. Sie ist die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die flächendeckende Schulöffnung lehnt sie ab. Zu früh, schlecht durchdacht und mies vorbereitet, so lässt sich Kruses Position zusammenfassen. Sie hat sich gerade die Inzidenz im Vogtlandkreis angeschaut, erzählt sie am Telefon. Die liegt seit Tagen weit über 100. Laut Kultusministerium müssen Schulen bei einem solchen Wert schließen - allerdings erst vom 8. März an, wenn die neue Corona-Schutzverordnung in Kraft tritt. Unlogisch findet Kruse dies. "Die Kollegen fühlen sich wie Versuchskaninchen."

Ganz so hart will das Grit Moran von der Leipziger Anna-Magdalena-Bach-Schule nicht ausdrücken. Aber auch ihr fallen Dinge ein, die dann doch nicht so gut laufen. Die Grundschullehrerinnen können sich zwar kostenlos auf Corona testen lassen - müssen dafür aber zum Hausarzt. Das frisst Zeit. Moran hat sich deswegen auf die Suche nach einer Ärztin begeben, die einmal die Woche zum Durchtesten der Lehrkräfte an ihrer Schule vorbeikommt. Gefunden hat sie niemanden.