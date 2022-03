Von Paul Munzinger, München

An vielen Schulen in Deutschland beginnt an diesem Montag die postpandemische Ära. Zumindest fast und, natürlich, nur bis auf Weiteres. In Sachsen zum Beispiel: Die Präsenzpflicht, die im Herbst ausgesetzt worden war, tritt wieder in Kraft. Exkursionen und Klassenfahrten sind wieder erlaubt. Die Maskenpflicht im Klassenzimmer fällt an allen Schulen, an den Grundschulen galt sie sowieso nie. Was vorerst bleibt, sind die regelmäßigen Corona-Tests. Sie werden nicht abgeschafft, sondern nur reduziert, von drei auf zwei Mal in der Woche.