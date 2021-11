Von Paul Munzinger, München

Flächendeckende Schulschließungen soll es nach dem Willen der künftigen Bundesregierung nicht mehr geben. Trotzdem finden sich immer mehr Schülerinnen und Schüler zu Hause wieder statt im Klassenzimmer - weil sie selbst an Covid erkranken, weil sie als Kontaktpersonen oder Verdachtsfälle in Quarantäne sind, weil ihre Klasse nach Hause geschickt wird oder die ganze Schule zumachen muss. Allein in Sachsen sind - Stand Freitag - 214 Schulen teilweise und 121 Schulen vollständig geschlossen. Dabei sollte dieses Schuljahr doch der Aufarbeitung dessen dienen, was in den vergangenen beiden Schuljahren menschlich und fachlich auf der Strecke blieb. Hier berichten vier Lehrer aus vier Bundesländern über die Lage an ihren Schulen.