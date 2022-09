Bundesregierung will Infektionsschutzgesetz zugunsten von Schülern entschärfen

Von Paul Munzinger

Im Streit um eine mögliche Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen durch das geplante neue Infektionsschutzgesetz haben sich Bund und Länder auf einen Kompromiss verständigt. Auch die unionsgeführten Länder wollen dem Entwurf von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag im Bundesrat nun zustimmen.

Im Gegenzug verpflichtet sich die Bundesregierung in einer Protokollerklärung, das Gesetz innerhalb von drei Wochen an einer wichtigen Stelle zugunsten von Schülerinnen und Schülern zu entschärfen. Eine entsprechende Formulierungshilfe soll dem Bundesrat bis zum 7. Oktober zur abschließenden Beratung vorliegen, sechs Tage nach Inkrafttreten des Gesetzes.

Die Protokollerklärung, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt, sieht vor, dass Covid-19 wieder aus Paragraf 34 des Infektionsschutzgesetzes gestrichen wird. Dort findet sich eine Liste ansteckender Infektionskrankheiten, vor denen Schulen, Kitas und andere Bildungseinrichtungen geschützt werden sollen. Kinder sowie Lehrkräfte und Erzieherinnen, die mit einer dieser Krankheiten infiziert sind oder bei denen der Verdacht auf eine Infektion besteht, dürfen die Einrichtungen nicht betreten, bis sie ein Ende der Ansteckungsgefahr nachweisen können.

Der Entwurf des neuen Infektionsschutzgesetzes, das der Bundestag vergangene Woche beschlossen hat und das nun dem Bundesrat vorliegt, sieht eine Aufnahme von Covid-19 in diese Liste vor. Weitere Krankheiten, die sich dort finden, sind zum Beispiel Cholera, Keuchhusten oder die Pest.

Eine "Katastrophe für Schülerinnen und Schüler"

Diese Regelung war bei den Kultusministerien und auch bei einigen Regierungschefs der Länder auf offenen Widerspruch gestoßen. Der Grund: Sie verpflichtet Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, sowohl nach einer Corona-Infektion als auch im Fall eines Verdachts auf eine Corona-Infektion einen negativen Test vorzulegen, um wieder am Unterricht teilnehmen zu können. Im Fall eines Verdachts reicht laut Gesundheitsministerium ein Selbsttest, im Fall einer Infektion ist ein "bestätigter negativer Test" nötig, der etwa in einer Teststelle oder auch "unter Aufsicht" in der Schule erfolgen kann.

Die Kritik hatte sich neben der Frage, wann genau ein Verdachtsfall vorliegt, vor allem daran entzündet, dass das Gesetz Kinder und Jugendliche gegenüber dem Rest der Bevölkerung benachteilige. Erwachsene müssen sich nicht freitesten, wenn sie nach einer Corona-Infektion zurück in die Arbeit kommen.

Karin Prien, Bildungsministerin von Schleswig-Holstein und Präsidentin der Kultusministerkonferenz, hatte von einer "Katastrophe für Schülerinnen und Schüler" gesprochen und einen "Rückfall in die Anfangszeiten der Pandemie" beklagt. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte angekündigt, dem Infektionsschutzgesetz in dieser Form nicht zuzustimmen. Entsprechende Überlegungen hatte es auch in anderen Ländern gegeben.

"Ich bin erleichtert und dankbar, dass es gelungen ist, mit einer gemeinsamen, massiven Intervention der Kultusminister und vieler Ministerpräsidenten, diesen Irrweg zu stoppen", sagte Karin Prien am Freitag der SZ. "In der Endphase der Pandemie erstmals ein gesetzliches Betretungsverbot und eine Frei-Testpflicht nur für Kitas und Schulen selbst im Verdachtsfall einzuführen, entbehrt jeder Logik und Verhältnismäßigkeit."

Die weiteren Regelungen des neuen Infektionsschutzgesetzes für Schulen bleiben von der Änderung unberührt. Je nach Infektionslage können die Länder dort wieder eine Testpflicht verhängen und eine Maskenpflicht einführen, allerdings erst ab der 5. Klasse aufwärts. Neue Schulschließungen schließt die Bundesregierung aus.