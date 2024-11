Schule:Müssen Kinder noch Rechtschreibung lernen?

Von Kathrin Müller-Lancé, München

Nur noch in Hessen müssen Lehrerinnen und Lehrer in Deutschaufsätzen noch Rechtschreibfehler zählen: Der Fehlerquotient, der das Verhältnis zwischen geschriebenen Wörtern und Fehlern abbildet und lange Grundlage für die Benotung der Rechtschreibung an weiterführenden Schulen war, wurde mit diesem Schuljahr auch in Schleswig-Holstein abgeschafft, dem vorletzten Bundesland, in dem er bislang galt.