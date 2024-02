Von Kathrin Müller-Lancé

Die Antwort seiner Schülerinnen und Schüler hat Pierre Kabisch überrascht. Vor Kurzem fragte der Politiklehrer an einem Gymnasium in der Nähe von Potsdam in seiner zehnten Klasse, wer die Tiktokerin Triene_85 kenne. In ihren Videos singt sie Zeilen wie: "Mein Name: Triene, mein Impfstatus: ungeimpft (...) meine Wahlpartei: AfD, meine Tankfüllung: Benzin". Sie erzählt, dass der AfD-Abgeordnete Stephan Protschka sie in den Bundestag eingeladen habe, und sagt, dass ihr Deutschland langsam "zu bunt" werde.