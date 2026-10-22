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SteuererleichterungDie Schuldenbremse stoppt Merz

Lesezeit: 3 Min.

Finanzminister Lars Klingbeil (re.) muss Kanzler Friedrich Merz mitteilen, dass seine Rechnung nicht aufgeht.
Finanzminister Lars Klingbeil (re.) muss Kanzler Friedrich Merz mitteilen, dass seine Rechnung nicht aufgeht.
TOBIAS SCHWARZ/AFP

Die Regierung nimmt mehr Geld ein. Kann sie jetzt die Stromsteuer senken, wie der Kanzler vorgeschlagen hat? Leider nein – weil 2,5 Milliarden Euro sogleich wieder verschwinden.

Von Bastian Brinkmann, Berlin

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Friedrich Merz ist eigentlich ein Freund der Schuldenbremse. Das vergisst man manchmal, wenn man sich die hohen Kredite anschaut, die der Staat aufnimmt, um die Bundeswehr aufzurüsten und die Infrastruktur zu reparieren. Aber abseits dessen gilt die Schuldenbremse noch. Ausgerechnet das wird nun zum Problem für den Kanzler.

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