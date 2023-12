Haushaltsstreit:Habeck reist nicht zur Weltklimakonferenz

Von Wolfgang Janisch, Paul-Anton Krüger und Henrike Roßbach, Berlin, Karlsruhe

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat seine Reise zur Klimakonferenz in Dubai eigens um einen Tag verkürzt. Der Grund: In seinem Kalender war ein Termin dazugekommen, der für den Erhalt der Ampelkoalition nicht weniger wichtig sein dürfte als das Treffen am Golf für das Weltklima. Scholz wollte am Sonntag mit den beiden anderen Spitzenpolitikern der Ampel, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP), über den Haushalt 2024 sprechen. Die Operation Geldbeschaffung ist angelaufen in Berlin.