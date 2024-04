Fast jede zweite Lehrkraft beobachtet an ihrer Schule Fälle physischer oder psychischer Gewalt unter Schülerinnen und Schülern. (Symbolbild)

Fast die Hälfte der Lehrer beobachtet Gewalt unter Schülern, ein Viertel denkt über einen Berufswechsel nach: Eine Studie zeigt, mit welchen Problemen Schulen kämpfen - und was ihnen helfen würde.

Von Kathrin Müller-Lancé

Der Pisa-Schock vom Ende des vergangenen Jahres ist kaum verdaut, da erscheint schon die nächste Studie mit schlechten Nachrichten zum deutschen Bildungssystem: Fast jede zweite Lehrkraft beobachtet an ihrer Schule Fälle physischer oder psychischer Gewalt unter Schülerinnen und Schülern, an Schulen in sozial benachteiligter Lage sind es sogar 69 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer. Das geht aus dem Deutschen Schulbarometer hervor, einer repräsentativen Studie im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung, für die bundesweit mehr als 1600 Lehrkräfte befragt wurden.