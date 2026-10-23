Bei einem Angriff an einer Kirche in Jordanien sind mindestens sechs Menschen getötet worden. 28 weitere wurden verletzt, als mehrere Schützen das Feuer auf eine Trauerprozession eröffneten, wie die Sicherheitsbehörden in dem arabischen Land mitteilten. Die Täter seien auf der Flucht, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Petra.

Die Tat ereignete sich in einer griechisch-orthodoxen Kirche in Hamoud im Gouvernement al-Karak im Süden von Jordanien, berichtete der jordanische Fernsehsender Al-Mamlaka. Augenzeugenberichten zufolge sollen sich während der Trauerfeier zwischen 150 und 200 Menschen im Bereich der Kirche aufgehalten haben. Zwei bewaffnete Männer seien plötzlich aus einem Fahrzeug gestiegen und hätten auf die Trauergemeinde geschossen. Ein Augenzeuge, der an der Trauerfeier teilnahm, sagte dem Sender, dass zwei Männer – einer mit einem Gewehr, der andere mit einer Pistole – mehrere Minuten lang auf die Trauergäste gefeuert hätten.

Christen sind in Jordanien eine Minderheit, das Land beherbergt aber mehrere biblische Pilgerstätten

Der Angriff soll etwa fünf Minuten gedauert haben. Anschließend seien die Angreifer geflüchtet. Über die möglichen Hintergründe der Tat gab es zunächst keine verlässlichen Angaben.

Angriffe dieser Art sind in dem Land im Nahen Osten äußerst selten. Jordanien gilt als relativ stabil, ist in diesem Jahr jedoch zunehmend Ziel iranischer Angriffe geworden, nachdem die USA und Israel Ende Februar Angriffe auf Iran gestartet hatten. Christen bilden eine Minderheit in der jordanischen Bevölkerung. Das Land beherbergt jedoch mehrere biblische Stätten, die christliche Pilger aus der ganzen Welt anziehen.