Am Ende dieser Woche werden weite Teile dieses Landes still stehen, und in vielen Gegenden ist es ganz sicher sehr gut, lieber vorsichtig zu sein und das Haus nicht zu verlassen. Die Warnungen zumindest waren deutlich. Es ist doch nur Winter, sagen manche dazu.

Stimmt, das ist die Jahreszeit, in der es mal kalt werden kann und soll und es schön ist, wenn Schnee fällt. Wie so oft kommt es auf die Dosis an. Was für diesen Morgen erwartet wird, ist schon ein wenig mehr als das Übliche, in einigen Regionen werden extreme Schneefälle vorhergesagt. Hier lesen Sie den Stand der Dinge.

Während ich dies schreibe, beschäftigen mich die Bilder aus Minneapolis, die so unfassbar sind wie die Erklärungen und Rechtfertigungen nach den tödlichen Schüssen auf die 37 Jahre alte Renee Nicole Good, erschossen von einem Agenten der Einwanderungsbehörde ICE in ihrem Auto.

Wie kann man angesichts der Aufnahmen aus Minneapolis behaupten, wie es etwa Vizepräsident Vance tut, der Agent habe in Notwehr gehandelt? Trauer und Wut über diesen Tod und die Kaltblütigkeit im Trump-Lager drücken sich landesweit in Protesten und stillen Kundgebungen aus. In dieser Nacht wurden zwei Menschen in Portland durch Schüsse von US-Grenzschutzbeamten verletzt. Die genauen Umstände sind noch nicht klar.

Hierzulande sind politisch die ersten Tage im Januar stets die Tage der Klausuren, bei denen die Parteien ihre Ziele fürs Jahr verkünden und Aufbruchstimmung verbreiten wollen. Wegen des Winters wurde die in Mainz geplante Vorstandsklausur der CDU abgesagt.

Schon am Donnerstag empfing die CSU in Seeon Kanzler Merz, unsere Korrespondenten sahen viele Zeichen von Schwesternliebe im Schnee. Dem Kanzler attestiert Henrike Roßbach in ihrem Kommentar, dass er die Probleme des Landes schonungslos benennen könne. Nur ist das Benennen von Problemen nicht seine zentrale Aufgabe als Kanzler. Sie rät Herrn Merz, mal bei Herrn Merz nachzufragen.

Was heute wichtig ist

US-Bundesbeamte schießen auf zwei Menschen in Portland. Nur einen Tag nach den tödlichen Schüssen auf Renee Good haben US-Grenzschutzbeamten auf zwei Menschen in Portland geschossen und sie verletzt. Die Person am Steuer habe versucht, die Beamten zu überfahren, sagt die US-Regierung. Der Bürgermeister von Portland, Keith Wilson, sagte, man könne „nicht tatenlos zusehen“, während „Blutvergießen zunimmt“. Politiker in Portland und Minneapolis riefen Demonstranten dazu auf, friedlich zu bleiben. Zum Artikel

Iran-Proteste spitzen sich zu. In sozialen Medien kursieren Videos auf denen Massenproteste in Iran zu sehen sind. Es sei „wie Krieg“, beschrieben Einwohner aus der Stadt Maschhad im Nordosten des Landes. Der Internet-Zugang im Land wurde abgeschaltet. US-Präsident Donald Trump solidarisierte sich mit den Demonstranten und drohte dem Regime. Zum Artikel

Venezuela lässt politische Gefangene frei – aber verstärkt offenbar Kontrollen. Die Lage in Venezuela nach dem Sturz von Diktator Nicolás Maduro ist chaotisch: Die venezolanische Regierung will politische Gefangene freilassen, die ersten sollen bereits freigekommen sein. Gleichzeitig berichten Beobachter, dass der militärische Geheimdienst vor allem in der Hauptstadt Caracas Straßenkontrollen verschärft habe. Auch die paramilitärischen Banden der Regierung sind demnach weiter aktiv. Zum Artikel

Mindestens vier Tote bei russischen Drohnenangriffen auf Kiew. Die ukrainische Luftwaffe hat vor dem „Einsatz ballistischer Waffen“ gewarnt. Präsident Wolodimir Selenskij sagte in seiner abendlichen Videobotschaft, es gebe Anzeichen für einen massiven russischen Luftangriff in der Nacht zum Freitag. In Kiew sind bei Drohnenangriffen laut Angaben des Bürgermeisters Vitali Klitschko vier Menschen gestorben. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Wo Sturmtief „Elli“ wütet. Wegen des Sturmtiefs „Elli“ bleiben Schulen vielerorts geschlossen, in Hamburg wurde ein Spiel der Basketball-Bundesliga wegen der Schneemassen abgesagt. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Schneeverwehungen im Norden und Osten des Landes und Glatteis im Südosten Bayerns. Der Überblick. Zum Liveblog zur Wetterlage

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier – mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Warum der nächste große Cyberangriff den Orbit treffen könnte. Cybersicherheitsexperte Moritz Anders fordert, Satellitensysteme besser zu schützen und Abhängigkeiten von weltraumgestützten Diensten in Risikoanalysen, Notfallhandbücher und Krisenübungen aufzunehmen. Auch wichtig: Die Europäische Kommission erhöht nach den Grok-Deepfakes den Druck auf X – auch das deutsche Familienministerium äußert sich. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Südkoreas Weg zu langfristigem Wachstum. Südkorea steht vor ähnlichen Schwierigkeiten wie Deutschland. Nun wagt Präsident Lee Jae-myung das ehrgeizigste industriepolitische Projekt seit Jahrzehnten. Ein staatlicher Fonds soll viele Milliarden in Produktionscluster für Chips, Batterien und KI investieren. Dabei hat die Regierung auch die Konkurrenz aus China im Blick. Zum Briefing