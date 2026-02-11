Am Dienstag hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Interview mit der Süddeutschen Zeitung und anderen Zeitungen neue europäische Gemeinschaftsschulden gefordert, unter anderem für Investitionen in Verteidigung, grüne Technologien sowie künstliche Intelligenz. Die Antwort aus Berlin folgte prompt: Macrons Wünsche lenkten „von dem ab, worum es eigentlich geht: dass wir ein Produktivitätsproblem haben“, hieß es aus Kreisen der Bundesregierung. Nach Ansicht von EU-Korrespondent Jan Diesteldorf zeige sich die Bundesregierung mit ihrer Reaktion auf Macrons Gedankenspiele maximal verärgert, jedenfalls gemessen an sonstigen diplomatischen Gepflogenheiten – kein gutes Omen für das Treffen der Staats- und Regierungschefs, das für diesen Donnerstag im belgischen Schloss Alden Biesen angesetzt ist. Ein anderes Thema dürfte dort aber wohlwollend aufgenommen werden: Am Dienstag hat sich das EU-Parlament auf neue Regeln für die Migration geeinigt. Demnach könnten die Regierungen in der EU mehr Möglichkeiten erhalten, die Dauer von Asylverfahren zu verkürzen oder ankommenden Migranten ein Asylverfahren auf europäischem Boden gänzlich zu verweigern, wie Korrespondent Josef Kelnberger schreibt . In München, Nürnberg und in anderen bayerischen Städten wird an diesem Mittwoch erneut der Nahverkehr bestreikt. Redakteur Thomas Hummel meint , so ein Streiktag zeige, dass in den Ballungszentren an einem gut ausgebauten Nahverkehr kein Weg mehr vorbeiführe, weil für Autos schlicht der Platz fehle. Und noch ein weiterer Hinweis für Leser in München: Am Donnerstagabend lädt die SZ aus Anlass der Sicherheitskonferenz zu einem Gipfelsalon mit Gästen ein, unter anderem mit Armin Laschet und Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

Epstein-Akten: Demokraten irritiert über Schwärzungen. US-Abgeordnete durften sich die zuletzt veröffentlichten Epstein-Akten unbearbeitet ansehen. Der Demokrat Jamie Raskin wundert sich über unnötig geschwärzte Passagen, die nicht dem Schutz der Opfer dienen. Das Justizministerium sei „im Vertuschungsmodus“, sagt der Abgeordnete. Zum Artikel

Mindestens zehn Tote nach Schüssen in kanadischer Schule. An einer Schule in British Columbia eröffnete ein Schütze das Feuer. Mindestens neun Menschen starben, der mutmaßliche Täter erschoss sich offenbar selbst. Das Motiv blieb zunächst unklar. Zum Artikel

VW findet sechs Milliarden Euro – Betriebsrat fordert Prämie für Beschäftigte. Der Autobauer hat unerwartet sechs Milliarden Euro zusätzlich in der Kasse. Ein Teil davon könnte als Bonus an die Manager fließen. Doch auch die Beschäftigten sollen profitieren. Betriebsratschefin Daniela Cavallo fordert eine sogenannte Anerkennungsprämie. Zum Artikel

Piloten und Flugbegleiter der Lufthansa streiken am Donnerstag. Während die Piloten für höhere Betriebsrenten streiken, will die Kabinengewerkschaft Ufo Verhandlungen zu verschiedenen Tarifverträgen erzwingen. Zum Artikel

Rodeln: Julia Taubitz holt Gold. „Man braucht Rückschläge, um sich weiterzuentwickeln“, sagt die Rodlerin. Vor vier Jahren stürzte Taubitz als Favoritin im Olympia-Finale, diesmal gewinnt sie Gold. Im Ziel hatte sie 0,918 Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte, die Lettin Elina Bota. Zum Artikel

Skispringen: Deutsches Mixed-Team verpasst Medaille. Philipp Raimund, Selina Freitag, Agnes Reisch und Felix Hoffmann hatten am Ende gerade mal 1,2 Punkte oder umgerechnet 60 Zentimeter Rückstand auf Japan, das Bronze gewann. Silber sicherte sich Norwegen, das allerdings ebenfalls chancenlos war gegen den neuen Olympiasieger Slowenien. Zum Artikel

Dossier Digitalwende: Withsecure-Chef kritisiert europäischen Cyberflickenteppich. Antti Koskela, Chef einer der größten IT-Sicherheitsfirmen Europas, warnt im Interview mit SZ Dossier vor zu viel Bürokratie bei der Cyberabwehr. Europa müsse konsistente und einheitliche Regeln schaffen, um die immer größer werdende Cyberbedrohung zu bewältigen. Auch wichtig: Nach den gestiegenen Microsoft-Ausgaben kündigt das Digitalministerium erste Maßnahmen an. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Felbermayr über das EU-Indien-Abkommen: „Politisch groß, wirtschaftlich flach“. Nach fast 20 Jahren steht das EU-Indien-Handelsabkommen – doch der Wiener Ökonom Gabriel Felbermayr sieht darin vor allem Symbolpolitik. Im Interview erklärt der WIFO-Direktor, warum der Deal trotz seiner Schwächen wichtig ist, wie Indien seine Strategie neu ausrichtet – und weshalb gerade EU-Trägheit zur Stärke werden kann. Zum Briefing