Nach Schüssen auf die Bochumer Synagoge gibt es laut Polizei keine konkreten Hinweise auf die Hintergründe. Ein antisemitisches Motiv könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. In der Nacht zum Montag hatte ein Unbekannter auf die Synagoge und das nahe gelegene Planetarium geschossen. Dabei wurden laut Polizei unter anderem Fensterscheiben an beiden Gebäuden zerstört. Laut Polizei wurde kurz nach Mitternacht eine verdächtiger Mann von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Er habe einen waffenähnlichen Gegenstand mit sich geführt und sich im Bereich des Planetariums und der Synagoge aufgehalten. Dort habe er die Schüsse abgegeben. Die nach der Tat sichergestellten Metallkugeln werden den Angaben zufolge in Luft- oder Gasdruckwaffen verwendet.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland forderte stärkere bauliche Sicherheitsmaßnahmen für die Bochumer Synagoge. Vizepräsident Abraham Lehrer erklärte, aus den vergangenen zwölf Monaten fielen ihm drei weitere gewalttätige Angriffe auf jüdische Gemeinden in Deutschland ein. "Ob man daraus schließen kann, dass es massiv zugenommen hat, da wäre ich vorsichtig", sagte der Vizepräsident des Zentralrats. "Aber für manche ist die Grenze zu einer Gewalttat offenbar leichter überschreitbar geworden als etwa noch vor fünf Jahren."