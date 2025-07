Jugendliche aus sehr verschiedenen Kölner Schulen und Stadtteilen treffen sich, um Vorurteile zu überwinden. Der „kleine utopische Versuch“ gegen die Spaltung der Gesellschaft hinterlässt bei ihnen Spuren.

Von Christian Wernicke, Köln

Simge Turgut schwärmt, noch heute. Es ist mehr als ein Jahr her, dass die inzwischen 16-Jährige etwas wagte, was sie sich anfangs kaum zugetraut hatte. „Es waren Reisen in andere Welten“, sagt sie und lächelt: „Ich hatte Angst vor dem Fremden, was da auf mich zukommt.“