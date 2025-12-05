Eigentlich würden sie jetzt im Geografie-Unterricht sitzen, erzählen die beiden Zehntklässler. Doch an diesem Freitagmorgen haben sie sich zum Alten Markt in Potsdam aufgemacht. Sie demonstrieren dort gegen die Reform des Wehrdienstes, die der Bundestag an diesem Freitag mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD beschlossen hat. Schätzungsweise mehr als 1000 weitere junge Menschen haben sich bei drei Grad und Nieselregen in der Potsdamer Innenstadt eingefunden. Ihre Sorge? Doch zur Bundeswehr und womöglich sogar in den Krieg zu müssen, wenn sich nicht genug Freiwillige zum Dienst melden. „Ich habe das Gefühl, dass es am Ende eine Wehrpflicht gibt. Und ich mache mir Sorgen um meinen 13-jährigen Bruder“, sagt eine 16-jährige Teilnehmerin.