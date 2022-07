Wladimir Putin und Gerhard Schröder 2005 in Hannover: Der Altkanzler will "seine Gesprächsmöglichkeiten" mit dem russischen Präsidenten auch heute nicht aufgeben.

Der Altkanzler will weiter mit Russland im Dialog bleiben. Der Krieg in der Ukraine sei nur durch diplomatische Verhandlungen zu beenden, sagt er der FAZ. Will er sich noch einmal als Vermittler ins Gespräch bringen?

Von Mike Szymanski, Berlin

Der Zeitpunkt dürfte mit Bedacht gewählt worden sein. Wenige Tage bevor in Hannover das Parteiausschlussverfahren gegen Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) in die parteiöffentliche, mündliche Verhandlung geht, meldet sich Schröder zu Wort. Er hat ein ausführliches Gespräch mit einer Journalistin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Hannover geführt. Vieles von dem, was die beiden in seiner Anwaltskanzlei besprochen haben, dürfe nicht zitiert werden, erklärt die Journalistin in ihrem Bericht. Bemerkenswert sind aber schon die Aussagen, mit denen Schröder gehört werden will.

Eine davon: Seinen Draht zu Russlands Präsident Wladimir Putin will er trotz der unverminderten Härte, mit der der russische Präsident den Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, nicht abbrechen. "Ich werde meine Gesprächsmöglichkeiten mit Präsident Putin nicht aufgeben", sagte Schröder. Und vor dem Hintergrund der Debatte über Waffenlieferungen an die Ukraine sagte er: "Warum konzentriert man sich auf die Lieferung von Waffen?" Er glaube nicht an eine militärische Lösung. "Der Krieg ist nur durch diplomatische Verhandlungen zu beenden. Das Schicksal der Soldaten und der ukrainischen Zivilbevölkerung ist nur über eine diplomatische Lösung zu erleichtern." In dem FAZ-Bericht hieß es, Schröder habe im Gespräch deutlich gemacht, dass Verhandlungen seiner Auffassung nach bislang an der Ukraine gescheitert seien.

Bringt sich da jemand womöglich selbst als Verhandler noch einmal ins Gespräch? Im März war Schröder auf eigene Faust nach Moskau gereist, um mit Putin zu reden - ohne erkennbaren Erfolg. In seiner eigenen Partei fallen die Reaktionen unterschiedlich aus. Erfahrene Außenpolitiker lehnen es ab, überhaupt ein Statement abzugeben, einer sogar mit den Worten, er habe "null Bock", zu Schröder überhaupt noch etwas zu sagen. Andere erkennen in den Äußerungen Schröders immerhin das Bemühen, etwas zur Lösung des Konfliktes beizutragen.

Stegner fehle "jedes Verständnis" für Schröders Verhältnis zu Putin

Ralf Stegner, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, sagte der SZ: "Ich habe noch nie Sympathie für Schröders Engagement für russische Staatskonzerne gehabt." Spätestens mit dem Angriffskrieg fehle ihm dafür auch "jedes Verständnis". Stegner sagte weiter: "Aber wenn Schröder es wäre, der Putin zu einem Kurswechsel bewegen könnte, wäre das nützlich, und ich glaube, niemand würde hinterher darüber streiten. Ganz im Gegenteil - alle wären dankbar - ob das allerdings realistisch ist , weiß ich nicht."

Der FDP-Vizevorsitzende Wolfgang Kubicki sieht indes klarer, was er von Schröders Aussagen zu halten hat: "Mir ist es völlig egal, ob Gerhard Schröder glaubt, dass mit Wladimir Putin eine Verhandlungslösung erarbeitet werden könne. Ich halte eine solche mittlerweile für ziemlich unrealistisch", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Wer meine, Deutschland hätte eine diplomatische Bringschuld, um den Krieg in der Ukraine zu beenden, verdrehe die Tatsachen.

Eine Sprecherin der Bundesregierung sagte am Montag, man habe Schröders Äußerungen "zur Kenntnis genommen". Zur Frage, ob es erwünscht sei, dass Schröder noch seinen Kontakt zu Putin pflegt, hieß es, dazu äußere man sich nicht.