Von Bernd Kramer

Gerhard Schröder könnte Privilegien, die ihm bisher als Altkanzler zustanden, in Kürze verlieren. Medienberichten zufolge haben sich die Haushaltspolitiker der Ampel-Koalition nun auf einen gemeinsamen Antrag verständigt, mit dem Schröder der größte Teil seiner bisherigen Amtsausstattung entzogen würde. Dazu zählt etwa sein Büro mit mehreren Mitarbeiterstellen, berichten die Tagesschau und der Spiegel übereinstimmend.

Schröders vier Mitarbeitenden hatten kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine um ihre Versetzung gebeten, offenbar aus Ärger über die Haltung des Altkanzlers, der eng mit Russlands Machthaber Putin befreundet ist und gut dotierte Posten für russische Energiefirmen wahrnimmt. Die Stellen von Schröders Mitarbeitenden sollen nicht mehr nachbesetzt werden, heißt es nun offenbar in den Antrag, das Büro des Altkanzlers solle "ruhend gestellt" werden. Nicht entziehen wollen die Ampelparteien Schröder offenbar den Personenschutz.

Die Antragsteller wollen den Berichten zufolge keine "Lex Schröder" schaffen, sondern generell die Apanage ausgeschiedener Regierungschefs stärker an Bedingungen knüpfen. So soll die Ausstattung ehemaliger Kanzler und Kanzlerinnen aus Steuermitteln künftig "nach den fortwirkenden Verpflichtungen aus dem Amt erfolgt und nicht statusbezogen" erfolgen, heißt es in dem Antrag. Das beträfe auch Angela Merkel, der erst im Herbst neun Mitarbeiter für ihr Büro bewilligt wurden. Büro und Personal dürfte Altkanzler damit künftig ausdrücklich nur für Aufgaben nutzen, die sich aus ihrem ehemaligen Amt ergeben - also etwa zur Beantwortung von Bürgerpost oder für die Planung von offiziellen Reisen.

Am Dienstag war bereits ein Antrag der Unionsfraktion bekannt geworden, der ebenfalls darauf zielte, die Amtsausstattung von Altkanzlern strenger zu handhaben, so dass sie "nicht für private und rein geschäftliche Erledigungen genutzt werden" kann. Auch CDU und CSU wollen Schröders Mitarbeiterstellen streichen, ihm den Personenschutz aber weiter gewähren. Anders als die Ampelparteien will die Union Schröder aber zudem "die Haushaltsmittel für die Versorgungsleistungen" streichen. Der Altkanzler würde damit auch sein Ruhegehalt von 6446 Euro im Monat verlieren - ein Punkt, den der Antrag von SPD, Grünen und FDP offenbar nicht vorsieht.

"Er kann nicht zwei Staaten dienen beziehungsweise von zwei Staaten alimentiert werden", hatte Unions-Haushälter Christian Haase gesagt. Schröder habe mehrfach Gelegenheit gehabt, sich gegen Putin und dessen Krieg auszusprechen, sie aber bisher nicht genutzt. "Es ist daher nur konsequent, die Amtsausstattung zu streichen."