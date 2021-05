Schottland:Weg mit den lästigen Engländern

Von Alexander Mühlauer, Edinburgh

Angus Robertson steht an diesem Nachmittag vor dem Tesco-Supermarkt auf der Nicolson Street und kramt in seiner Umhängetasche. Es dauert nicht lange, dann zieht er eine gelbe Warnweste heraus, streift sie über seine schwarze Jacke, sodass alle sehen können, was da auf seinem Rücken steht: STRONGER FOR SCOTLAND. Stärker für Schottland. Und natürlich besser. Das ist sein Versprechen.