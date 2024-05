John Swinney ist zum Chef der schottischen Regierungspartei SNP (Scottish National Party) gekürt worden. Das teilte die Partei am Montag mit. Swinney war der einzige verbleibende Kandidat für die Nachfolge für den bisherigen Partei- und Regierungschef Humza Yousaf, der in der vergangenen Woche seinen Rücktritt angekündigt hatte. Erwartet wird, dass Swinney in den kommenden Tagen auch zum Regierungschef gewählt wird. Er fühle sich "zutiefst geehrt", teilte Swinney nach Bekanntgabe seiner Kür auf der Online-Plattform X mit. Yousaf hatte seinen Rücktritt angekündigt, nachdem eine Kooperation mit den Grünen gescheitert war. Die SNP, die sich für eine Unabhängigkeit Schottlands vom Vereinigten Königreich einsetzt und seit 2007 den Regierungschef stellt, verfügt über keine absolute Mehrheit im Parlament. Erwartet wird aber, dass es Swinney gelingen wird, ausreichend Stimmen für die Wahl zu erhalten.