Schottische Regierungschefin Sturgeon will zurücktreten

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will Berichten zufolge ihr Amt aufgeben. Das berichteten die Sender BBC und Sky News am Mittwoch unter Berufung auf Regierungsquellen. Die 52-Jährige gehört der Scottish National Party (SNP) an, die sich seit Langem für die schottische Unabhängigkeit einsetzt. Sturgeon ist seit 2014 Regierungschefin.

