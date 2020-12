Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hat sich für einen Verstoß gegen die Coronavirus-Regelungen entschuldigt. Auf einem Foto, das in der Zeitung The Scottish Sun veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie Sturgeon am Freitag in einer Bar bei einer Trauerveranstaltung ohne Maske mit drei Frauen sprach. Sie hatte zwar Abstand zu den Frauen, Sturgeon sagte am Mittwoch jedoch, keine Maske zu tragen sei ein "blöder Fehler" gewesen. Gemäß den Vorschriften der schottischen Regierung gegen das Coronavirus müssen Gäste in Restaurants und Bars eine Maske tragen, es sei denn, sie sitzen am Tisch. Wer dagegen verstößt, kann eine Geldstrafe in Höhe von 60 Pfund (mehr als 60 Euro) bekommen.