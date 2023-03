Der Mann, der Schottland in die Unabhängigkeit führen will

Humza Yousaf wird Nachfolger von Nicola Sturgeon als First Minister. Und er will ihr Werk fortsetzen.

Von Michael Neudecker

Das Murrayfield Stadium in Edinburgh ist das größte Stadion Schottlands, 66 144 Zuschauer haben auf der Tribüne Platz, wenn die schottische Rugby-Nationalmannschaft aufläuft. Am Montagnachmittag ging es hier allerdings nicht um aufeinanderkrachende Körper, die wüst um einen eiförmigen Ball rangeln, sondern um Politiker, die sich um ein Amt streiten: Um kurz nach 14 Uhr Ortszeit gab die Scottish National Party (SNP) in einem der Konferenzräume im Bauch des Stadions bekannt, wer Nicola Sturgeon als Parteichef und damit auch als schottischer First Minister nachfolgt. Drei Kandidaten hatten sich beworben, Humza Yousaf, Kate Forbes und Ash Regan, und der Wahlkampf war in den vergangenen Wochen einem Rugby-Match nicht unähnlich gewesen: erbarmungslos, aggressiv, der Boden mehr Schlamm als Wiese.