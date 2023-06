© Reuters

Bundeskanzler Olaf Scholz hat geplante Einschnitte im Haushalt 2024 verteidigt. Man habe in den zurückliegenden Krisen mit sehr viel Geld die Lage der Wirtschaft stabilisiert, sagte Scholz am Montag beim Bundesverband der deutschen Industrie in Berlin.