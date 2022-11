Müde wirkt der Kanzler, als er wieder in die Regierungsmaschine steigt, aber auch beschwingt. Schon die gemeinsame Warnung an Putin war doch ein Erfolg, wird er später sagen.

Olaf Scholz war nicht mal losgeflogen, da wurde seine China-Reise schon in Grund und Boden kritisiert. Was also bleibt von diesen elf Stunden in Peking? Zumindest der Kanzler selbst findet: eine ganze Menge.