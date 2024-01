(SZ) Die Frage, was Politiker sind und was nicht, beschäftigt dann und wann die Öffentlichkeit, auch Olaf Scholz hat da schon seine Erfahrungen gemacht. Als der ehemalige Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, sagte, Scholz sei eine beleidigte Leberwurst, stellte sich neben anderen der Sprachästhet und Höflichkeitsverfechter Wolfgang Kubicki schützend vor den Bundeskanzler - in einem bis heute einprägsamen Satz erklärte Kubicki: "Olaf Scholz ist keine Wurst." Im Zuge der Bauernproteste hat nun wiederum Olaf Scholz sich in einer Videobotschaft zur Frage von Sein und Nichtsein geäußert. Er kritisierte Aufrufe zur Gewalt und sonstige verbale Aufrüstungen. Es gelte bei allem, so Scholz, "Maß und Mitte" zu halten. Im Übrigen gelte: "Politische Gegner sind keine ,Vollpfosten'."