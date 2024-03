Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich dafür ausgesprochen, sich von AfD-Wähler mit rechtsextremen Ansichten klar abzugrenzen. Es gebe viele Gründe, warum Menschen die Partei wählten, sagte Scholz am Dienstag. "Der eine ist: Die Leute haben so rechtsextreme Ansichten, wie sie von der AfD vertreten werden. Dann sollte man nicht zu so jemandem hingehen und sagen: Ich verstehe dich und es ist ja auch sonst so schwer im Leben", sagte der SPD-Politiker bei einem Bürgerdialog seiner Partei im baden-württembergischen Nagold. In so einem Fall müssten die Menschen deutlich dagegenhalten. "Rechtsextreme Ansichten sind etwas, was wir in unserer Gesellschaft nicht haben wollen", sagte Scholz. Aus Sicht des Kanzlers sollten auch Berichte wie die über das Treffen radikaler Rechter in Potsdam ernst genommen werden. "Da stehen schlimme Vorstellungen dahinter."