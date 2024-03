Krieg in der Ukraine

Dissens in der Regierung: Während Annalena Baerbock die Möglichkeit einer "Taurus"-Lieferung nach Kiew auslotet, bleibt Kanzler Olaf Scholz bei seinem Nein.

Der Bundeskanzler würde die Debatte über die Lieferung von Marschflugkörpern an die Ukraine gern beenden. Doch seine Weigerung, das Land in seiner schwierigen Lage zu unterstützen, stößt auf Unverständnis - auch in den eigenen Reihen.