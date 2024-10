Nach deutlichem Widerstand in der SPD -Bundestagsfraktion gegen das Sicherheitspaket der Ampelkoalition hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) machtpolitische Maßnahmen angekündigt, um eine Mehrheit für das Paket zu sichern. Er könne notfalls „von seinen Möglichkeiten Gebrauch machen“, sagte er nach Informationen der Süddeutschen Zeitung am Dienstagnachmittag in der Fraktionssitzung.

Als Erstes hatte der Spiegel darüber berichtet. Scholz’ Aussagen wurden unter SPD-Abgeordneten allgemein als Drohen mit dem Stellen der Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag verstanden, um eine Mehrheit in den eigenen Reihen zu sichern. Und als ein deutlicher Appell an die Fraktionsdisziplin für die anstehende Abstimmung im Bundestag. Auch bei den Grünen gibt es hier einigen Widerstand, während die FDP sich auch weitergehende Maßnahmen vorstellen könnte. Das Paket sieht Verschärfungen zur Begrenzung der irregulären Migration und zur Bekämpfung des Islamismus in Deutschland vor. Es ist das erste Mal, dass Scholz als Kanzler so eine klare Ansage macht.

Der Kanzler müsse hier Führung zeigen und habe das mit der verklausulierten Drohung auch getan, hieß es von Abgeordneten, die das Paket unterstützen. Es gab rund 30 Wortmeldungen dazu, vor allem vom linken Flügel und jungen Abgeordneten, so meldeten sich nach SZ-Informationen unter anderem Hakan Demir, Axel Echeverria, Annika Klose und Rasha Nasr mit Kritik zu Wort.

Kritik kommt von den Jusos

Der Chef der SPD-Jugendorganisation, Philipp Türmer, wirft Scholz in einem Interview mit dem Stern vor, seine Kritiker unter Druck zu setzen. „Ich hoffe, dass sich niemand, der gegen das Paket stimmen will, davon einschüchtern lässt und kann nur allen sagen: Lasst euch nicht unterkriegen.“ Türmer sagte weiter, er sei froh, dass es in der Fraktion Widerstand gegen dieses Paket gebe. „Das Paket geht in die völlig falsche Richtung.“ Es sorge für eine massive Diskursverschiebung nach rechts, „weil der Kampf gegen Islamismus zu einem Kampf gegen Geflüchtete gemacht wird“.

Nach dem islamistischen Messerattentat in Solingen mit drei Toten war großer politischer Handlungsdruck entstanden. So sollen nun Messerverbote und Asylregeln verschärft, ebenso Befugnisse für die Ermittler ausgeweitet werden. Asylbewerber, für die nach den Dublin-Regeln eine Abschiebung in ein anderes EU-Land angeordnet und für die eine Ausreise rechtlich möglich ist, sollen von staatlichen Leistungen weitgehend ausgeschlossen werden. Generell soll die Rückführung abgelehnter Asylbewerber beschleunigt werden. CDU-Chef Friedrich Merz geht das nicht weit genug, er fordert weiter direkte Abweisungen schon an den deutschen Grenzen. Auch angesichts der Wahlerfolge der AfD ist die Bundesregierung von Kanzler Scholz um Verschärfungen bemüht, während die Kritiker vor einem Verlust an Humanität und einer Einschränkung des Rechts auf Asyl warnen.

Tausende SPD-Mitglieder unterzeichneten einen Brief gegen das Paket, es wurde schließlich noch entschärft, bevor es nun im Bundestag in Kürze beschlossen werden soll. Auf Initiative von Juso-Chef Philipp Türmer wurde vor der Sitzung ein Schreiben an die 207 SPD-Bundestagsabgeordneten verschickt. Dieses liegt der SZ vor.

„Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion auf, das geplante ‚Sicherheitspaket‘ in dieser Form abzulehnen“, heißt es darin. Trotz der Änderungen im Entwurf bleibe es dabei, „dass rassistische und ausgrenzende Narrative gestärkt werden“. Anstatt die Bekämpfung des Islamismus in den Fokus zu stellen, werde Sicherheit „in Verbindung mit der Entrechtung von Schutzsuchenden gebracht“. Vor allem die weiter vorgesehenen Kürzungen von Sozialleistungen unter dem Existenzminimum für bestimmte Schutzsuchende seien weiterhin abzulehnen. „Eine ‚Brot, Bett und Seife‘-Politik ist eine Politik gegen die Menschenwürde“, heißt es in dem Schreiben.

Ungeachtet der Widerstände bei der SPD kündigte FDP-Fraktionschef Christian Dürr am Abend bei einem Empfang seiner Fraktion an, dass man das Sicherheitspaket an diesem Freitag im Bundestag zur zweiten und dritten Lesung und damit zur Abstimmung auf die Tagesordnung setzen werde.