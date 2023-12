SPD-Politiker zögern angesichts des Haushaltskompromisses. Kaum haben sich die Spitzen der Ampel geeinigt, heißt es in der SPD: Beim Haushaltsentwurf unseres Kanzlers ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Vor allem die Pläne für die Bundeswehr und der CO₂-Preis treiben manche um. Sie argumentieren, dass stets das "Struck'sche Gesetz" greife. Der einstige SPD-Fraktionschef hatte vor 20 Jahren gesagt, kein Gesetz verlasse den Bundestag so, wie es von der Regierung eingebracht werde. Zum Artikel

Mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin und Rotterdam festgenommen. Mehrere Personen sollen geplant haben, Waffen nach Berlin zu transportieren. Auch in Dänemark gab es mehrere Festnahmen. Zum Artikel

Orbán sprengt EU-Konsens für Ukraine. Beim Gipfel in Brüssel stellt sich Ungarns Ministerpräsident gegen Beitrittsverhandlungen und lehnt auch Finanzhilfen für Kiew ab. Zuschüsse an sein eigenes Land und ein letztes Gespräch mit Frankreichs Präsident Macron und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen können ihn offenbar nicht umstimmen. Zum Artikel

Selenskij zu unangekündigtem Besuch in Deutschland. Der ukrainische Präsident ist überraschend am Frankfurter Flughafen gelandet und nimmt Termine in Hessen wahr. Die Bundeswehr muss Ersatz für Waffen, die sie an die Ukraine liefert, nun doch aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr bezahlen. Zum Ukraine-Liveblog

EZB hält Leitzins auf Rekordhoch. Die Inflation ist zuletzt stark gefallen, dennoch setzt die Europäische Zentralbank weiter auf hohe Zinsen. Sie belässt den Leitzins auf der Höhe, auf der er bereits seit September liegt, bei 4,5 Prozent. Die Finanzmärkte spekulieren für das kommende Jahr aber auf eine Zinswende. Die US-Notenbank hat angedeutet, dass diese schon im März kommen könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen weiteren Wirecard-Manager. Schon seit einem Jahr läuft der Strafprozess gegen Ex-Konzernboss Braun und zwei weitere frühere Manager. Nun folgt die nächste Anklage: gegen den einstigen Finanzvorstand Burkhard Ley. Der weist alle Vorwürfe zurück. Zum Artikel

Atemwegserkrankungen nehmen in der Vorweihnachtszeit zu. Daten des RKI zeigen: Erkältungen und Grippe sind auf dem Vormarsch. Trotz Grundimmunität durch Impfungen und Infektionen gibt es immer noch schwere Corona-Verläufe. Zum Artikel

