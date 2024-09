Der Kanzler müsste jetzt folgen. Eben noch hat Olaf Scholz mit Wolodomir Selenskij vor den Fahnen der Ukraine und Deutschlands für den obligatorischen Handschlag posiert. Nun findet der Präsident, dass man an die Arbeit gehen sollte. Vorbei am Bild eines ukrainischen Soldaten mit Maschinengewehr steuert er in der UN-Vertretung seines Landes den Tisch an, an dem er Olaf Scholz gleich über seine Pläne ins Bild setzen möchte.

Der Kanzler aber zögert. Vielleicht ist er nur irritiert von den Fotografen und Kameraleuten in dem kleinen Raum, die Szene entfaltet dennoch eine gewisse Symbolkraft. Selenskij hat große Erwartungen geweckt vor seiner Reise in die USA. Dem amerikanischen Präsidenten, aber auch den wichtigsten weiteren Verbündeten möchte er seinen „Siegesplan“ präsentieren – den Plan, der nächstes Jahr den Frieden bringen soll. Scholz aber sieht nicht so aus, als habe er es eilig damit, ihn zu hören.

Die Ukraine will westliche Waffen gegen Ziele tief in Russland einsetzen

Das könnte daran liegen, dass der Kanzler im Wesentlichen natürlich weiß, was der ukrainische Präsident möchte. „Dieser Herbst wird die Zukunft dieses Krieges entscheiden. Zusammen mit unseren Partnern können wir unsere Position so stärken wie es für unseren Sieg erforderlich ist“, hatte Selenskij vor seiner Ankunft in den USA verkündet.

Was das heißt, ist klar: Immer dringlicher bittet die militärisch unter Druck stehende Ukraine ihre Verbündeten um die Erlaubnis, westliche Waffen gegen Ziele tief in Russland einsetzen zu dürfen. Das soll die Ukraine in die Lage versetzen, sich gegen die Attacken aus Russland dort zu verteidigen, wo sie herkommen, also zum Beispiel von weit entfernten Flughäfen und Stützpunkten.

In erster Linie geht es darum, US-Raketen vom Typ ATACMS sowie britische Storm-Shadow-Marschflugkörper ohne Beschränkung einsetzen zu können. Bisher hat US-Präsident Joe Biden diesem Ansinnen eine Absage erteilt. Selenskij will ihn nun unbedingt umstimmen; am Donnerstag hat er einen Termin im Weißen Haus. In New York wird er zuvor im UN-Sicherheitsrat sprechen und auch vor der Generalversammlung.

Wie wenig er von der Bitte Selenskijs hält, daraus macht Scholz in New York kein Geheimnis. Vor dem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten bekräftigt er noch mal die deutsche Unterstützung. „Wir sind, wie jeder in der Ukraine weiß, der größte europäische Unterstützer der Ukraine. Das werden wir auch bleiben, und wir sind auch sehr verlässlich in dem, was wir an Unterstützung zur Verfügung stellen“, sagt er.

Scholz will auch als Friedensgarant wahrgenommen werden

Deutschland sei aber auch fokussiert darauf, „was wirklich hilft und was notwendig ist“ und habe entsprechend „ein paar Entscheidungen“ getroffen. „Dazu gehört auch, dass Deutschland keine Aufhebung von Reichweiten-Beschränkungen vornehmen wird. Das ist mit meiner persönlichen Haltung nicht vereinbar“, sagt er. „Wir werden das nicht machen. Und dafür haben wir gute Gründe.“ Dabei hat Deutschland bislang weitreichende Waffen gar nicht geliefert. Was Scholz sagen will: Er bleibt bei seinem Nein zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine.

Neu ist dabei weniger der Inhalt als ein Ton, der nächstes Jahr auch im Wahlkampf zu hören sein dürfte. Der Kanzler will sowohl als Unterstützer der Ukraine als auch als Friedensgarant wahrgenommen werden. In seiner harten Haltung fühlt er sich durch die ukrainischen Pläne nun eher noch bestätigt. Aus seiner Sicht bergen Angriffe mit westlichen Waffen auf Ziele im russischen Hinterland die Gefahr einer Eskalation bis hin zu einer Konfrontation zwischen der Nato und Russland.

Der russische Präsident Wladimir Putin versucht solche Sorgen nach Kräften zu mit der Behauptung zu verstärken, der Einsatz weitreichender westlicher Waffen komme einem Kriegseintritt der Nato gleich. Die Argumentation Selenskijs ist die umgekehrte: Nur eine militärisch gestärkte Ukraine könne Russland dazu bringen, über „wahren Frieden“ zu verhandeln. „Gerade wird das Vermächtnis der jetzigen Generation der Weltführer geprägt“, mahnte er auf X. Damit ist auch Scholz gemeint.