Er ist einer der bekanntesten Menschen der Welt, aber für die Bundesregierung ist er in diesen Tagen vor allem der Mann, dessen Name nicht genannt werden darf. Nächste Woche wird der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij zur Wiederaufbaukonferenz in Berlin erwartet; zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) soll er sie am Dienstag eröffnen. Dennoch wird in Berlin selbst am Freitag noch offiziell immer nur vom „Leiter der ukrainischen Delegation“ gesprochen. Zwar sind Auslandsreisen des Präsidenten anders als zu Beginn des russischen Angriffskrieges gegen sein Land keine Besonderheit mehr. Eben erst nahm er an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie teil. Dennoch finden Besuche Selenskijs immer noch unter enormen Sicherheitsvorkehrungen statt – deshalb werden sie nicht offiziell angekündigt.

Am Dienstag soll Selenskij im Bundestag sprechen – was eine Premiere wäre

Dennoch ist es kein Geheimnis mehr, dass der Ukrainer nicht nur bei der großen Konferenz mit 2000 Teilnehmern auf dem Berliner Messegelände erwartet wird, sondern auch im Bundestag. Schon Mitte Mai hatte der Vorsitzende der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe, der Grüne Robin Wagener, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) geschrieben und für eine Sondersitzung als „Zeichen unserer Solidarität und Freundschaft“ geworben. Tatsächlich soll sich Selenskij nun wohl am Dienstagnachmittag an die Abgeordneten wenden – was eine Premiere wäre.

Zwar sprach Selenskij schon im März 2022 zu den deutschen Parlamentariern. Allerdings war er nur per Video zugeschaltet gewesen aus Kiew. Damals, in den dramatischen ersten Kriegswochen, war es dem ukrainischen Präsidenten in erster Linie darum gegangen, Deutschland und vor allem den Bundeskanzler zu einer stärkeren militärischen Unterstützung zu bewegen. Direkt an Scholz gerichtet, sagte er: „Geben Sie Deutschland die Führung, die es verdient und auf die Ihre Nachfahren nur stolz sein können.“

Angesichts der mehr als schwierigen Lage an der Front dürfte Selenskij auch diesmal daran gelegen sein, Scholz zu noch stärkerer Unterstützung zu bewegen. Andererseits kennt der Kanzler den Ukrainer mittlerweile deutlich besser als noch vor mehr als zwei Jahren. Beide verbindet mittlerweile eine komplexe Beziehungskiste, in der beide ziemlich genau wissen, wie sie miteinander umgehen müssen. Öffentlichen Druck oder direkte Kritik versucht Selenskij mittlerweile zu vermeiden, weil sich das eher als kontraproduktiv erwiesen hat. Bei seinen bisher zwei Deutschlandbesuchen seit dem russischen Überfall stellte Selenskij den Dank dafür in den Mittelpunkt, dass die Bundesrepublik zum zweitgrößten Geber militärischer Hilfe avanciert ist. Das war auch im Februar so, als Scholz und Selenskij ein Sicherheitsabkommen unterzeichneten, das der Ukraine langfristigen Beistand verspricht. „Die Ukraine kann sich auf Deutschland verlassen“, sagte Scholz damals.

Reden über eine „leuchtende Zukunft, die vielleicht nie kommt“?

Das ist eine der Botschaften, die auch von der Berliner Wiederaufbaukonferenz ausgehen sollen, die auf Konferenzen der Vorjahre in Lugano und London aufbaut. Das Ziel sei, trotz des „täglichen Kampfes, die längerfristige Perspektive im Blick zu halten“, heißt es aus der Bundesregierung. In der derzeitigen Lage ist das allerdings alles andere als einfach. Was nütze das Gerede über eine „leuchtende Zukunft, die vielleicht nie kommt“, fragt etwa Svitlana Romanko, Gründerin der Organisation „Razom We Stand“, die sich für effektivere Sanktionen gegen den russischen Rohstoffsektor einsetzt. Immer noch tue der Westen nicht genug, um die Einnahmequellen des Kriegstreibers Putin versiegen zu lassen.

Von Scholz dürfte Selenskij Unterstützung in dieser Frage ebenso wie bei Nutzung eingefrorenen russischen Geldes für die Verteidigung und die Behebung der von den russischen Invasoren angerichteten immensen Schäden einfordern. Auch an der schwierigen militärischen Lage dürfte er während seiner Rede im Bundestag nicht vorbeikommen – und damit daran, zumindest indirekt den Druck auf seinen Gastgeber zu verstärken. Scholz hat sich in der Unterstützung zwar weit bewegt und zuletzt sogar eine selbst gezogene rote Linie überschritten. Im Gefolge von US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte er zugestimmt, dass die ukrainischen Streitkräfte zumindest grenznah zum Schutz von Charkiw deutsche Waffen einsetzen dürfen, um die russischen Angreifer auch auf ihrem eigenen Territorium zu treffen.

Hart bleibt Scholz vorerst beim Marschflugkörper Taurus. Mit einer Reichweite von 500 Kilometern wäre er für die Ukrainer eine wertvolle Waffe. Der Kanzler hat allerdings bisher so gut wie ausgeschlossen, dass er sich doch noch zur Lieferung des Marschflugkörpers durchringen könnte. Wenig wahrscheinlich ist, dass Wolodimir Selenskij sich damit abgefunden hat.