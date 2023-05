Von Daniel Brössler und Christian Wernicke, Berlin, Aachen

Jetzt muss Olaf Scholz doch kurz schlucken. Bisher ist alles wirklich gut gelaufen. Wolodimir Selenskij, der in schwarzem Sweatshirt mit ukrainischen Fähnchen und grüner Militärhose neben ihm steht, ist - begleitet von zwei Eurofightern der Bundeswehr - sicher in Berlin gelandet, hat am Morgen bereits mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gefrühstückt und nun in den ersten Minuten der Pressekonferenz nicht mit Dank und anerkennenden Worten für Deutschlands Hilfe im Kampf gegen die russischen Angreifer gespart.