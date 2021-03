In der Corona-Krise muss der Bundesfinanzminister das Scheckbuch so weit wie nie öffnen. Jede neue Pandemiewelle schwemmt einen neuen Nachtragshaushalt an.

Von Cerstin Gammelin, Berlin

Aus dem Bundesfinanzministerium drang am Montag eine Botschaft, die auf den ersten Blick nachvollziehbar erschien. Man wolle "nichts schönreden, nichts beschönigen", hieß es, die Bundesregierung habe in den letzten Wochen nicht immer eine gute Figur gemacht, etwa beim Impfen und den Masken. Aber eins könne man sagen, "am Geld hat es nicht gelegen".

Man kann es aber auch andersherum sehen: Die Verfehlungen in Bund, Ländern und Verwaltungen haben Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) gezwungen, das Scheckbuch so weit wie nie zu öffnen, um die Folgen mit vielen zusätzlichen Milliarden Euro zu mildern. Die Pandemie hat in der Haushaltsplanung des Bundes einen neuen Trend verstetigt. Jede neue Welle schwemmt einen neuen, milliardenschweren Nachtragshaushalt an. Folgerichtig muss der Finanzminister jetzt in der dritten Infektionswelle seine Haushaltsplanung erneut nachbessern.

Das Bundesfinanzministerium bestätigte am Montag, dass Scholz noch mal gut 60 Milliarden Euro mehr als bisher geplant braucht, um die - Stand Montag - absehbaren Kosten decken zu können. Damit wird er im laufenden Jahr nicht mit 180 Milliarden Euro neuen Schulden auskommen, wie bisher geplant, sondern gut 240 Milliarden Euro zusätzlich brauchen. Zusammen mit den 130 Milliarden Euro an neuen zusätzlichen Krediten aus dem Jahr 2020 wird sich der Bund planmäßig bis Ende dieses Jahres um etwa 370 Milliarden Euro verschuldet haben. Zum Vergleich: Diese Summe entspricht einem zusätzlichen Bundeshaushalt aus der Vor-Corona-Zeit.

Am Mittwoch wird Scholz den Nachtragshaushalt zusammen mit den Eckwerten für den Haushalt 2022 und der weiteren Planung bis 2025 in das Bundeskabinett einbringen. Der Kanzlerkandidat der SPD plant jedenfalls keine Vollbremsung in den nächsten Jahren - sondern ein allmähliches Auslaufen der pandemiebedingten Zusatzausgaben. Danach muss der (nächste) Finanzminister 2022 noch einmal 81 Milliarden Euro am Markt leihen, um alle Verpflichtungen zahlen zu können. Dafür soll erneut - wie 2020 und 2021 - die Ausnahmeregel von der Schuldenbremse gezogen werden.

Spätestens 2025 klafft eine Finanzlücke

Die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse begrenzt die Nettokreditaufnahme im Vergleich zum Bruttosozialprodukt. Ab 2023 soll die Regel normal gelten. Dabei soll eine Rücklage helfen, die schon länger im Budget vorhanden ist und noch nie angezapft wurde. Doch selbst wenn der Bund die Rücklage von gut 48 Milliarden Euro auf mehrere Jahre verteilt, reicht sie ohne weitere Einnahmen oder Sparmaßnahmen nicht, um 2024 und 2025 die Schuldenbremse einhalten zu können. Spätestens 2025 klafft eine Finanzlücke.

Die Pandemie habe "erhebliche Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft", hieß es im Finanzministerium. Die Bundesregierung halte "mit aller Kraft gegen die Krise". Der Bund hat die bestehenden Hilfen für Unternehmen um drei Milliarden Euro erhöht und weitere Branchen aufgenommen, darunter etwa Brauereigaststätten. Die Maßnahmen der Koalition hätten jedes neunte Unternehmen vor der Insolvenz gerettet; die verfügbaren Einkommen privater Haushalte seien trotz des wirtschaftlichen Einbruchs durchschnittlich um 0,7 Prozent gestiegen.

Die Investitionen blieben - rein rechnerisch - hoch, für die Jahre bis 2025 sind 200 Milliarden Euro für Straßen, Brücken, Gebäude und digitale Infrastruktur vorgesehen. Um ein "pandemieresilientes Gesundheitssystem" aufzubauen, die öffentliche Verwaltung zu modernisieren und soziale Teilhabe zu stärken, sind 16 Milliarden Euro vorgesehen. Die Grundsicherung ist mit mehr als 30 Milliarden Euro jährlich bis 2025 veranschlagt, hinzu kommen familienbezogene Leistungen sowie Geld für den Digitalpakt Schule.

Dass der Bund viel mehr neue Kredite aufnehmen muss als geplant, liegt zudem daran, dass wegen des geringeren Wirtschaftswachstums weniger Steuern eingenommen werden. Dieses Minus muss mit Krediten ausgeglichen werden. Im Finanzministerium heißt es, der Rückgang bei den Steuereinnahmen sei "deutlich". Das Niveau der Vor-Corona-Zeit 2019 dürfte frühestens Mitte 2022 wieder erreicht werden.

Der Bundeshaushalt 2021 ist bei den Ausgaben auf Rekordkurs - knapp 548 Milliarden Euro sind für dieses Jahr eingeplant. Im kommenden Jahr sollen es gut 125 Milliarden Euro weniger sein. Der Bund rechnet damit, das Virus in den Griff zu bekommen und viele Hilfen auslaufen lassen zu können. Sicher ist das nicht.

Der Rückgang des Bruttosozialprodukts hat - ironischerweise - auch eine positive Seite. Deutschland kommt bei der Nato-Quote, die sich aus dem Verhältnis von Rüstungsausgaben zu BIP errechnet, dem selbstgesteckten Ziel von 2,0 Prozent bis 2024 näher. Sie wird von 1,32 auf 1,5 Prozent steigen.

Die Eckwerte des Haushalts 2021 und die Finanzplanung bis 2025 sollen bis Ende Juni regierungsintern abgestimmt werden. Verabschieden wird den Haushalt 2022 der im September neu zu wählende Bundestag.