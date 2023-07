Von Georg Ismar und Dimitri Taube

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat versichert, dass die geplante Kindergrundsicherung mit einer Bündelung der staatlichen Leistungen für Kinder bis 2025 kommt. Man werde bis Ende August erste Entwürfe für diese Reform vorlegen, sagte Scholz am Mittwoch bei einer Regierungsbefragung im Bundestag.

Allerdings hätte Familienministerin Lisa Paus (Grüne) gerne zwölf Milliarden Euro dafür im Jahr, Finanzminister Christian Lindner (FDP) stellt bisher nur zwei Milliarden in Aussicht. Während die Grünen darauf drängen, dass mit der Kindergrundsicherung nicht nur staatliche Leistungen für Kinder zusammengefasst und unbürokratischer ausgezahlt werden, sondern dass sie auch erhöht werden, stemmt sich die FDP gegen deutliche Mehrausgaben. Es handele sich hier um ein ganz wichtiges Projekt, sagte Scholz.

Erste Schritte seien die zur Jahresbeginn erfolgte Erhöhung etwa des Kindergeldes und des Kinderzuschlags gewesen. Es gehe hier um sieben Milliarden Euro im Jahr. "Das ist eine dramatische Verbesserung der Situation von Familien." Mit Blick auf den Streit zwischen FDP und Grünen, ob es mit der Kindergrundsicherung auch deutliche Erhöhungen geben solle, sagte Scholz: Es gehe auch um eine Leistungsverbesserung, darüber werde jetzt beraten. Nach der Sommerpause werde es Klarheit geben.

Offen ließ Scholz, ob es bei der aus Spargründen geplanten Kappung des Elterngeldes bleibt. "Das Elterngeld ist in der Tat eine große familienpolitische Innovation", sagte Scholz mit Blick auf die deutliche Kritik der CSU-Politikerin Dorothee Bär. Bisher liege die Einkommensgrenze für Haushalte bei 300 000 Euro, es gelte, das Elterngeld dynamisch weiterzuentwickeln. Nun soll es nach Plänen der Bundesregierung schon bei einem zu versteuernden gemeinsamen Haushaltsjahreseinkommen von mehr als 150 000 Euro kein Elterngeld mehr geben. Paus hatte gesagt, die geplante Einstellung der Zahlung von Elterngeld oberhalb dieser Grenze würde vermutlich etwa 60 000 Familien betreffen.

Scholz räumte ein, dass es sinnvoll sei, entgegen den ursprünglichen Planungen beim Heizungsgesetz zunächst abzuwarten, wie die jeweilige kommunale Wärmeplanung aussieht. So könne man immer die beste und günstigste Variante für sich wählen. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass das Gesetz schnell kommt." Es soll am Freitag final vom Bundestag beschlossen werden.

Dort, wo es noch keine Klarheit über den Anschluss etwa an Fernwärmenetze gibt, sollen die Bürger bis maximal 2028 Zeit bekommen, um bei einem Einbau neuer Heizungen auf klimafreundlichere Varianten umzusteigen. Nach Wochen mit vielen Konflikten in seiner Koalition war Scholz darum bemüht, die Wogen zu glätten. Bis zu 70 Prozent Förderung soll es geben, gemessen an den Kosten etwa für eine Wärmepumpe, die Fördersumme soll aber bei 21 000 Euro gedeckelt werden.

Die Union reagierte zeitweise empört, dass Scholz vielen Fragen ausweiche. Es sei ein "erhebliches Maß an Arroganz, dass Sie Fragen, die Ihnen klipp und klar gestellt werden, schlichtweg nicht beantworten", sagte der CDU-Abgeordnete Hendrik Hoppenstedt, der bis 2021 Staatsminister bei Bundeskanzlerin Angela Merkel war. Die CSU-Politikerin Bär twitterte während der Befragung des Kanzlers: "Der Tagesordnungspunkt im Plenum dürfte eigentlich nicht Regierungsbefragung lauten, sondern Onkel Olafs Märchenstunde. Was für eine Arroganz und Missachtung!"

Der Bundeskanzler stellt sich in der Regel dreimal im Jahr einer Regierungsbefragung im Bundestag - und zwar in der jeweils letzten Sitzungswoche vor Ostern, vor der Sommerpause und vor Weihnachten. Thematisch gibt es keine Vorgaben.

Zum Heizungsgesetz hatte sich Scholz zuletzt auch in der ARD geäußert. Er sei überzeugt, dass mit dem Gesetz die selbstgesteckten deutschen Klimaschutzziele erreicht werden. Er sagte, dass man in einer Art und Weise vorangehe, die die Bürgerinnen und Bürger auch mitnehme. Die Opposition kritisiert sowohl das Gesetz als auch den Zeitplan. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt bezeichnete jüngst das zeitlich gedrängte Verfahren als "komplett unseriös". Zudem zeige sich, dass noch so viele Fragen offen seien, dass es immer noch nachträgliche Änderungen gebe.

Kritik gab es zuletzt auch wieder am Führungsstil des Kanzlers, sogar aus den Reihen der Regierungsparteien. So sagte Grünen-Politiker Anton Hofreiter im Juni bei n-tv, es werde in der Koalition zu viel gestritten, und man merke bei verschiedenen Themen, dass der Kanzler es einfach an Führungsstärke vermissen lasse. Das sei schon vor einem Jahr bei der Unterstützung der Ukraine so gewesen. Nun liege auch bei dem schwierigen Thema Klimaschutz das Hauptproblem im Kanzleramt.

Ein weiteres unangenehmes Thema für den Bundeskanzler ist der Steuerskandal bei der Hamburger Warburg-Bank. Der Streit zwischen Union und Ampelkoalition um einen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Skandals eskaliert. Der Geschäftsordnungsausschuss des Bundestags lehnte am Dienstag das Einsetzen eines solchen Ausschusses ab. Dies will die Ampel nun auch bei der Abstimmung im Plenum tun. Damit würde die Union mit dem Versuch scheitern, Scholz vor einen Untersuchungsausschuss zu bringen. CDU und CSU haben angekündigt, sofort nach der Parlamentsentscheidung das Bundesverfassungsgericht anzurufen.