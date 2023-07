Kurz vor der Sommerpause des Bundestags stellt sich Kanzler Olaf Scholz (SPD) bei einer Regierungsbefragung noch einmal den Abgeordneten. Zu Beginn hält Scholz eine kurze Rede, anschließend haben die Parlamentarier etwa 60 Minuten Zeit, ihre Fragen zu stellen. Thematisch gibt es keine Vorgaben. Mögliche Themen sind das umstrittene Heizungsgesetz, der Haushalt 2024, der Krieg in der Ukraine und der Nato-Gipfel in der kommenden Woche.

Zum Heizungsgesetz äußerte sich Scholz zuletzt in der ARD. Er sei überzeugt, dass mit dem Gesetz die selbst gesteckten deutschen Klimaschutzziele erreicht werden. Er sagte, dass man in einer Art und Weise vorangehe, die die Bürgerinnen und Bürger auch mitnehme. Die Ampelkoalition will das Gesetz unbedingt noch vor der parlamentarischen Sommerpause verabschieden - auch um eine wabernde politische Debatte zwischen SPD, Grünen und FDP zu vermeiden. Die Opposition kritisiert sowohl das Gesetz als auch den Zeitplan. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt bezeichnete jüngst das zeitlich gedrängte Verfahren als "komplett unseriös". Zudem zeige sich, dass noch so viele Fragen offen seien, dass es immer noch nachträgliche Änderungen gebe.

Kritik gab es zuletzt auch wieder am Führungsstil des Kanzlers, sogar aus den Reihen der Regierungsparteien. So sagte Grünen-Politiker Anton Hofreiter, es werde in der Koalition zu viel gestritten, und man merke bei verschiedenen Themen, dass der Kanzler es einfach an Führungsstärke vermissen lasse. Das sei schon vor einem Jahr bei der Unterstützung der Ukraine so gewesen. Nun liege auch bei dem schwierigen Thema Klimaschutz das Hauptproblem im Kanzleramt.

Ein weiteres unangenehmes Thema für den Bundeskanzler ist der Steuerskandal bei der Hamburger Warburg-Bank. Der Streit zwischen Union und Ampelkoalition um einen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Skandals eskaliert. Der Geschäftsordnungsausschuss des Bundestags lehnte am Dienstag das Einsetzen eines solchen Ausschusses ab. Dies will die Ampel nun auch bei der Abstimmung im Plenum am Donnerstag tun. Damit scheitert die Union mit dem Versuch, Scholz vor diesen Untersuchungsausschuss zu bringen. CDU und CSU reagierten empört und kündigten an, sofort nach der Parlamentsentscheidung das Bundesverfassungsgericht anzurufen.