Von Daniel Brössler

Bundeskanzler Olaf Scholz hat seine Ankündigung wahr gemacht und nach fast zweijähriger Pause wieder mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin telefoniert. Das Gespräch kam nach längeren Vorbereitungen nach Informationen der Süddeutschen Zeitung am Freitagnachmittag zustande. Scholz hatte zuletzt wiederholt bestätigt, dass er zu einem erneuten Telefonat mit Putin bereit ist, um nach Lösungen für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu suchen. Auch der Kreml hatte sich offen für ein solches Telefonat gezeigt. Über Einzelheiten des Gesprächs wurde noch nichts bekannt. Es dauerte am frühen Freitagnachmittag noch an. Das letzte Telefonat hatte am 2. Dezember 2022 stattgefunden.