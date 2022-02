Von Daniel Brössler, Moskau

So viel Zeit muss sein. Olaf Scholz ist eben auf dem Moskauer Flughafen Wnukowo gelandet, jetzt kommt erst einmal die Ärztin. Während alle Mitglieder aus der Delegation des Kanzlers in der Kaffeeküche des Regierungsterminals russischen PCR-Tests unterzogen werden, nimmt die deutsche Botschaftsmedizinerin bei Scholz einen Abstrich. Weil Vertrauen gut, Kontrolle aber besser ist, hätten die russischen Gastgeber das auch bei Scholz lieber selber gemacht, was der Kanzler aber - ebenso wie kürzlich der französische Präsident - verweigert. Wie schon Emmanuel Macron wird auch Scholz also nur aus großer Entfernung der Versuch gestattet, auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin einzuwirken - und ihn von einem Angriff auf die Ukraine abzubringen. Putin und sein Besuch aus dem Westen an zwei Enden eines riesigen weißen Tisches - das ist schon jetzt neben den Panzern in ukrainischer Grenznähe das Symbolbild dieser Krise.