In der Bundeswehr und bei der Union wächst die Sorge, dass Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vom Kanzler nicht ausreichend unterstützt wird und die Zeitenwende auf halbem Wege stecken bleiben könnte. "Ich muss das hier nicht machen", sagte Pistorius nach Informationen der Süddeutschen Zeitung bei einem Koalitionsfrühstück mit Haushalts- und Verteidigungspolitikern in seinem Ministerium. Mehrere Teilnehmer bestätigten diesen Vorfall. Pistorius habe das aber nicht als Rücktrittsdrohung wegen mangelnder Unterstützung in der Ampelkoalition gemeint.