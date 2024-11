Heftiges Ringen um Abschluss bei UN-Klimagipfel in Baku. Die Weltklimakonferenz in Aserbaidschan soll an diesem Freitag laut offiziellem Zeitplan enden - eine Verlängerung gilt jedoch als sehr wahrscheinlich. Außenministerin Baerbock ist enttäuscht vom Stand der Verhandlungen, UN-Generalsekretär Guterres warnt vor dem Scheitern. Besonders viel Streit gibt es um Klimahilfen von Industrieländern. Zum Artikel

Trump nominiert Bondi als Justizministerin: Kurz nach dem Rückzug seines Wunschkandidaten Gaetz wählt der designierte US-Präsident einen Ersatz. Bondi ist eine weitere seiner Vertrauten und war jahrelang seine Anwältin. Demokraten befürchten, dass sie Ermittlungen gegen Trumps politische Gegner anordnen könnte, wenn sie das Amt erhält. Damit hatte der künftige Präsident im Wahlkampf immer wieder gedroht. Zum Artikel (SZ Plus)

Nach schweren Vorwürfen: Trumps designierter Justizminister Gaetz verzichtet auf Posten (SZ Plus)

Brombeer-Koalition in Thüringen stellt Regierungsprogramm vor. Fast zwölf Wochen nach der Landtagswahl und nach zeitweise holprigen Verhandlungen haben es CDU, BSW und SPD in Thüringen geschafft: Die angehenden Brombeer-Koalitionäre präsentieren am heutigen Freitag (14 Uhr) in Erfurt ihr Regierungsprogramm. Eine mögliche Wahl von CDU-Chef Voigt zum Ministerpräsidenten ist für Mitte Dezember angepeilt. Zum Artikel

Putin äußert sich erstmals zu Angriff auf Dnipro. In einer Videobotschaft spricht der russische Präsident von einer "experimentellen Mittelstreckenrakete" und droht mit weiteren Attacken. Die EU-Kommission bereitet Maßnahmen gegen russische Importe vor. Liveblog zum Krieg in der Ukraine

