Regierung einigt sich auf härteres Migrationsrecht. Die Ampel will Leistungen für ausreisepflichtige Asylbewerber kürzen, wenn sie nach Deutschland über ein anderes EU-Land eingereist sind und dieses ihre Rücknahme zugesagt hat. Zudem sollen das Waffenrecht verschärft und Abschiebungen erleichtert werden. Die Sicherheitsbehörden erhalten mehr Befugnisse. Zum Artikel (SZ Plus)

Inflation in Deutschland sinkt überraschend auf 1,9 Prozent. Die Teuerungsrate geht damit stärker als erwartet zurück und liegt auf dem niedrigsten Stand seit April 2021. Im Juli stiegen die Verbraucherpreise noch um 2,3 Prozent verglichen mit dem Vorjahresmonat. Langfristiges Ziel der Europäischen Zentralbank ist eine Inflationsrate von zwei Prozent. Zum Artikel

Bundesverfassungsgericht kassiert Richter-Besetzung in NRW. Das Gericht sieht Anhaltspunkte für Manipulationen bei einer Kandidatenkür für den Präsidentenposten beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster. In der Kritik steht Justizminister Limbach. Nun muss das OVG selbst den Fall neu prüfen. Zum Artikel

Reul: Tatverdächtiger von Solingen hat sich nicht gestellt. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen stellt klar, dass der Mann nicht einfach aufgegeben hat. Er sei einer Polizeistreife in der Nähe des Tatorts aufgefallen und von ihr festgenommen worden. Reul warnt zudem für Mutmaßungen über Hinweise von ausländischen Nachrichtendiensten. Zum Artikel

Deutsche Nationalmannschaft: Nagelsmann beruft Stiller und Nübel in den Kader. Der Bundestrainer nominiert die beiden Stuttgarter für die kommenden Länderspiele in der Nations League. Verteidiger Rüdiger darf pausieren. Nach den vielen Rücktritten, unter anderem von Torwart Neuer, ist weiterhin offen, wer neuer Kapitän wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Geisel-Angehörige versuchen Grenzübertritt zum Gazastreifen. Eine Gruppe Menschen bewegt sich in Richtung des Küstengebiets und kehrt erst nach Aufforderung durch Sicherheitskräfte wieder um. Der EU-Außenbeauftragte Borrell legt einen Vorschlag für Sanktionen gegen israelische Regierungsmitglieder vor. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

