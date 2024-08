Deutschland schiebt wieder nach Afghanistan ab. Erstmals seit der Machtübernahme der Taliban 2021 schiebt Deutschland wieder Afghanen in ihr Heimatland ab. An Bord eines Flugzeugs werden 28 Personen in die Hauptstadt Kabul gebracht. Laut Regierungssprecher Hebestreit handelt es sich um verurteilte Straftäter ohne Bleiberecht. Zum Artikel (SZ Plus)

Sicherheitsbehörden warnen vor Brandsätzen in Luftfracht. Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt verschicken einen Warnhinweis an Logistikfirmen. Offenbar steht er in Zusammenhang mit einem Feuer in einem Container am Flughafen Leipzig. Im Raum steht der Verdacht russischer Sabotage. Zum Artikel

Polio-Impfungen im Gazastreifen starten am Wochenende. In dem Küstengebiet laufen die Vorbereitungen für eine Massenimpfung gegen Polio. Fast 2200 Helfer sind trainiert, um während der begrenzten Feuerpausen die Impfdosen zu verabreichen. 640 000 Kinder - die besonders unter den katastrophalen humanitären Bedingungen in dem Kriegsgebiet leiden - sollen je zwei Dosen Impfstoff erhalten, um die nötige Immunität von 90 Prozent herzustellen. Zum Artikel (SZ Plus)

Israelische Verhandler kehren aus Doha zurück. Die Gespräche über eine Waffenruhe stecken offenbar weiter fest. Auch bei der jüngsten Verhandlungsrunde in Doha gab es keinen Durchbruch. Strittig ist weiter die Präsenz des israelischen Militärs an der Grenze von Ägypten und dem Gazastreifen. Israel will dort dauerhaft Kräfte stationieren, die Hamas und Ägypten lehnen dies ab. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Zahl der Arbeitslosen steigt auf 2,9 Millionen. Die Wirtschaft stagniert, dazu kommt die übliche Sommerflaute: Im August waren fast 180 000 Menschen mehr ohne Beschäftigung als im selben Monat im Vorjahr. Die Quote liegt nun bei 6,1 Prozent. Auch im Juli und im Juni war der Wert gestiegen. Zum Artikel

Papst bricht bald zu seiner bisher längsten Reise auf. Papst Franziskus ist 87 Jahre alt und gebrechlich – und macht sich doch am Montag auf nach Indonesien, Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur: 40 000 Kilometer in zwölf Tagen. Er nimmt diese Strapazen auf sich, um die katholische Kirche an ihren Rändern zu besuchen. Zum Artikel (SZ Plus)

Apple und Nvidia wollen offenbar bei Open AI einsteigen. Der Chat-GPT-Entwickler Open AI wird bisher vor allem von Microsoft unterstützt, das bereits rund 10 Milliarden Dollar in das Unternehmen gesteckt hat. Apple könnte sich mit der Beteiligung mehr Einfluss auf die Entwicklung von KI-Anwendungen sichern. Chat-GPT ist ein wichtiger Baustein der KI-Offensive des US-Konzerns. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Tote und Verletzte bei russischem Luftangriff auf Charkiw

Verdacht auf Geldwäsche: Ermittler beantragen Aufhebung der Immunität von AfD-Mann Bystron

Manchester City: Millionenstrafe für Englands Fußballmeister wegen chronischer Unpünktlichkeit