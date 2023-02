Von Daniel Brössler und Henrike Roßbach, Delhi, Bangalore

Lässig sitzt der Kanzler auf einem Barhocker unter alten Akazien, im Teich nebenan plätschert eine Fontäne, und bis eben war das ein richtig netter Abend. Olaf Scholz hat das Sakko abgelegt, die Krawatte auch. "Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern der indischen Gesellschaft", so steht es im Programm. Die Vertreterinnen und Vertreter, hauptsächlich junge Akademikerinnen und Akademiker, sitzen in einem grünen Winkel von Delhi um Olaf Scholz herum und dürfen Fragen stellen. Welche Fachkräfte Deutschland benötige, wollen sie vom Kanzler wissen. Oder, schon schwieriger, wie ein nachhaltiger Lebensstil zu bewerkstelligen sei. 40 Minuten läuft das so nett, bis ein junger Mann sich meldet. "Wir alle wissen, dass Deutschland die größte Volkswirtschaft in Europa ist. Aber auf der Weltbühne spielt es keine strategische Rolle", sagt er etwas ungehalten. Wann denn das komme?