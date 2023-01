Von Georg Ismar, Berlin

In einer Entscheidung von historischem Ausmaß werden Deutschland und weitere Staaten erstmals westliche Kampfpanzer an die Ukraine liefern, damit sich das Land besser gegen den russischen Angriffskrieg behaupten kann. Elf Monate nach Kriegsbeginn erklärt sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach langem Ringen dazu bereit, dass Deutschland sowohl anderen Staaten die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern erlaubt, als auch selbst zunächst 14 Panzer vom Typ Leopard-2-A6. liefert. Das teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin mit.