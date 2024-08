Von Daniel Brössler, Jena/Delitzsch/WIldau

Vom Wasser her ist alles ruhig. Eben lag da am Steg vom Anglerheim noch ein Segelboot mit blauem AfD-Fähnchen am Heck. Nach offenkundig erfolgreicher Überzeugungsarbeit der Wasserpolizei ist es von dannen geschippert. Ein paar Parzellen weiter haben einige Kleingärtner ein großes Transparent aufgestellt. In weißen Lettern auf blauem Grund steht da: „Frieden schaffen“. Olaf Scholz müsste es gesehen haben, als seine Limousine in Wildau in die Friedrich-Engels-Straße eingebogen ist. Aber von den Schrebergärtnern ist jetzt weder was zu sehen noch zu hören. Olaf Scholz blickt in eher freundliche Gesichter.