Klingbeil habe die Bedenken der engeren SPD-Führung sowie aus SPD-Landesverbänden zum Ausdruck gebracht, die nach dem Bruch der Ampelkoalition für eine Kandidatur von Verteidigungsminister Boris Pistorius statt von Scholz plädierten, berichtet der Tagesspiegel.

Auf Nachfrage der Süddeutschen Zeitung, ob es eine solche Verzichtsaufforderung gegeben habe, dementierte eine Parteisprecherin den Medienbericht allgemein. „Ich dementiere den Bericht. Die Darstellung ist falsch“, erklärte sie. Zugleich bestätigte sie, dass es damals Gespräche der Parteispitze mit Scholz gegeben habe. Auf mehrfache Nachfrage, ob sie auch explizit eine Verzichtsaufforderung an Scholz dementiere, wurde auf das allgemeine Dementi verwiesen. Auch SPD-Generalsekretär Matthias Miersch, der am damaligen Entscheidungsprozess beteiligt war, ließ die Berichte allgemein dementieren. Die Nachfrage, ob Scholz je ein Verzicht auf die Kandidatur nahegelegt worden sei, blieb auch hier unbeantwortet. Die Bundesregierung wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Im Umfeld des Kanzlers hieß es, der Bericht entbehre jeder Grundlage.

Scholz' Beliebtheitswerte sind sehr schlecht

Allerdings gab es schon damals Spekulationen in der Partei, dass mit Scholz ein Verzicht erörtert worden sei. Ein Parteistratege meinte zum Durchsickern solcher Informationen zum jetzigen Zeitpunkt, dass die Operation "Rette sich wer kann" begonnen habe. Eine Erzählung, Scholz habe halt nicht weichen wollen, helfe, wenn das Ergebnis erwartbar schlecht ausfallen sollte. Meinungsforscher halten es inzwischen für ausgeschlossen, dass der SPD mit Scholz noch eine Aufholjagd gelingen kann, seine persönlichen Zustimmungswerte sind niedrig. Das ZDF-Politbarometer ermittelte dazu die schlechtesten je gemessenen Werte für eine Bundesregierung.

SPD-Chef Klingbeil wird im Falle einer Niederlage bei der Wahl am 23. Februar eine wichtige Rolle zugesprochen, er könnte bei einer Koalition mit der Union Vizekanzler werden, aber auch Pistorius, weiter beliebtester Politiker, dürfte an Einfluss gewinnen.

Während einer Reise von Olaf Scholz zum G-20-Gipfel in Rio de Janeiro war im November die Kandidaten-Debatte in der SPD offen ausgebrochen. Zahlreiche SPD-Politiker sprachen sich für eine Kandidatur von Verteidigungsminister Boris Pistorius aus, die Parteispitze versuchte die Debatte einzudämmen, stärkte Scholz den Rücken. Es gab mehrere Gespräche.

Pistorius hielt sich tagelang eine Kandidatur offen, sagte, nur das Amt des Papstes könne er für sich ausschließen. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte Pistorius später dazu: „Stellen Sie sich vor, ich hätte gesagt: ‚Ich schließe für mich aus, jemals als Kanzlerkandidat zur Verfügung zu stehen.‘ Und eine Woche später hätte Olaf Scholz, aus welchen Gründen auch immer, überraschend erklärt, dass er nicht kandidieren würde.“ Dann hätte er, Pistorius, seine Aussage zurücknehmen müssen, „oder man hätte auf mich nicht mehr zukommen können“. Das sei doch ein Paradebeispiel dafür, warum man vorsichtig sein sollte, etwas von vornherein komplett auszuschließen.

Am 21. November nahm sich Pistorius dann selbst aus dem Spiel, nachdem klar war, dass Scholz nicht verzichten würde. In einer Videobotschaft an die SPD-Mitglieder erklärte Pistorius, dass er „nicht zur Verfügung stehe“ für die Kandidatur um das Amt des Bundeskanzlers. „Das ist meine souveräne, meine persönliche und ganz eigene Entscheidung“, sagte Pistorius.