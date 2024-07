Von Henrike Roßbach, Berlin

Nach gut einer Stunde ist es so weit, und Olaf Scholz zitiert sich selbst. „Vielleicht darf ich das sagen“, sagt also der Kanzler und grinst sein Olaf-Scholz-Grinsen, „wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch.“ Es ist dieser uralte Satz von Scholz über Scholz, der in den dreieinhalb Jahren seiner Kanzlerschaft wohl am häufigsten gefallen ist, wenn es mal wieder darum ging, den Kanzler zu erklären. Mit Blick auf das wiederkehrende Ampelchaos allerdings meistens in dem Zusammenhang, dass von besagter Führung noch nicht so wahnsinnig viel zu sehen sei.